- NEȘANSA… Partida din sala Apollo din Capitala, dintre CSM București și CSM Vaslui, avea o favorita certa, insa elevii lui Raul Fotonea chiar au depus toate eforturile sa rastoarne calculele hartiei și chiar au fost foarte aproape sa izbuteasca acest lucru. Dupa o prima repriza mai puțin reușita, terminata…

- NET SUPERIORI… Infrangere la scor pentru handbaliștii de la CSM Vaslui in etapa a 3-a din Liga Zimbrilor: scor 21-32 (8-16), pe teren propriu, cu CSM Constanța. Elevii lui Raul Fotonea nu au avut nicio șansa in fața mult mai titraților adversari, care au practicat un handbal incantator, chiar și in…

- GREU… Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui va evolua in deplasare și in etapa a doua a Ligii Zimbrilor. Trupa pregatita de Raul Fotonea va intalni, sambata, 2 septembrie, de la ora 17:00, pe CSA Steaua București. Duelul dintre Steaua București și CSM Vaslui nu avea stabilita ora de desfașurare a…

- INVINȘI… CSM Vaslui nu a avut nicio șansa in fața Potaissei Turda, in prima etapa a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Turdenii au condus pe toata durata partidei și s-au impus la o diferența de șapte goluri, 38-31 (17-12). CSM Vaslui a aratat ca o echipa inferioara, singurul plus fiind numarul mare…

- OBIECTIVE… CSM Vaslui și-a prezentat planurile pentru noul sezon competițional. Echipa de handbal are ca obiectiv clasarea pe locurile 7-9 in Liga Zimbrilor, fotbaliștii spera sa se mențina in Liga 3, iar Mirela Lavric are un obiectiv mareț: calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Un nou inceput…

- TESTE… Echip masculina de handbal a CSM Vaslui s-a clasat pe locul trei la Cupa Municipiului Bacau, competiție care s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute. Handbaliștii noștri au inregistrat urmatoarele rezultate: 26-27 cu HC Buzau, 29-35 cu CSM Bacau și 31-25 cu CSM Fagaraș. In primul meci…

- TESTE… Dupa mai bine de doua saptamani de pregatire, handbaliștii de la CSM Vaslui au susținut primele amicale in noua formula. La finele saptamanii trecute, trupa pregatita de Raul Fotonea a disputat o „dubla” amicala, in deplasare, cu HC Buzau, ambele meciuri fiind pierdute: 26-33 și 27-29. Echipa…

- REUNIRE… CSM Vaslui a inceput pregatirea pentru noul sezon. Handbaliștii vasluieni au facut primul antrenament pe stadionul „Municipal”, de la prima ședința de pregatire lipsind doar iranianul Amin Yousefinezhad. Echipa de handbal masculin CSM Vaslui va fi condusa in viitoarea ediție de antrenorul Raul…