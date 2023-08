Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia a repurtat prima victorie in aceasta vara, 2-1 (1-0), in al doilea joc de pregatire, cu Ciucaș Tarlungeni (Brașov, proaspat promovata in Liga 3). In anteriorul amical, disputat in cantonamentul centralizat de la Campulung Muscel, formația condusa de Stelian Gherman a pierdut la…

- Vineri, 28 iulie 2023, au semnat acorduri cu CSM Unirea Alba Iulia doi jucatori veniți de la Dinamo București. Aceștia au ajuns direct in cantonamentul de la Campulung Muscel și s-au integrat deja in programul de pregatire al lotului. Vlad Stanciu, nascut pe 11 ianuarie 2005, jucator polivalent de atac,…

- CSM Unirea Alba Iulia, eșec la limita in primul amical, 0-1 cu Vedița Colonești | Fundașul Tudor Vomir, noua achiziție a „alb-negrilor” CSM Unirea Alba Iulia, formație aflata in cantonament centralizat la Campulung Muscel, a pierdut 0-1 (0-0) cu Vedița Colonești (Olt), primul amical disputat sub comanda…

- VIDEO: GT Sport Alba Iulia, campioana județeana și la Under 14! Saptamana de vis pentru gruparea albaiuliana Dupa ce miercuri GT Sport Alba Iulia a devenit campioana județeana la Under 19, li va reprezenta Alba la etapa interjudețeana, clubul din Cetatea Marii Uniri și adjudecat titlul și la categoria…