CSM Sighișoara, la startul returului din Liga Zimbrilor In mai puțin de o saptamana se da startul returului din Liga Zimbrilor, unde, pe parcursul a 10 zile echipa de handbal de la CSM Sighișoara va disputa 3 meciuri cu echipe de top, clasate pe locurile 2, 4 și respectiv 3 la finalul turului. Potrivit CSM Sighișoara, programul echipei in aceste trei etape se va desfașura astfel: In cea de-a 14-a etapa, CSM Sighișoara va juca cu CSM Constanța… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

