Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a dat detalii despre descinderile facute la nivel național in azilele de batrani și in centrele pentru copii sau persoane cu dizabilitați. Mai multe dosare penale au fost deschise ca urmarii neregulilor gasite: „Controalele au fost efectuate in baza dispoziției…

- Daniel Horodniceanu, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, va fi judecat disciplinar pentru incalcarea Statutului magistratului. E acuzat ca s-a folosit de funcție pentru a ii convinge pe doi polițiști de la rutiera sa nu il sancționeze, dupa ce l-au tras pe dreapta in trafic pentru…

- Consiliul Superior al Magistraturii susține ca inițiativa de reformare a sistemului de pensii este de o „gravitate deosebita” și aduce atingere independenței justiției și statutului magistraților. Deși ințelege nevoia de reformare a sistemului, CSM este de acord cu poziția magistraților și subliniaza…

- Consiliul Superior al Magistraturii a demarat o procedura de angajare in sistem a foștilor judecatori. Magistrații care au ieșit la pensie in ultimii 3 ani și care indeplinesc celelalte condiții de reincadrare trebuie sa se inscrie pe portalul special creat, pana pe 16 iunie. Secția de Judecatori a…

- Un adolescent de 15 ani este cercetat de politistii din Vrancea dupa ce a condus o masina, iar atunci cand a fost observat, din nou, in trafic nu a oprit la semnalul agentilor. Politistii au pornit in urmarirea autoturismului, iar la un moment dat baiatul a pierdut controlul volanului si masina a iesit…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii consdera ca nu au destule beneficii, așa ca au votat, in unanimitate, sa poata primi case de la RA-APPS. Propunerea de modificare a legii va merge la ministerul Justiției, care trebuie sa o ceara, mai departe, Guvernului, pentru a fi adoptata. Membrii Plenului…

- Inspecția Judiciara s-a sesizat din oficiu in cazul fostului șef DIICOT Daniel Horodniceanu, pentru a se stabili daca exista vreo abatere disciplinara, in cazul dialogului dintre acesta și polițistul care l-a oprit in trafic in județul Iași. „In urma apariției inregistrarii video in care domnul procuror…

- Circulatia rutiera pe centura orasului Calimanesti este blocata marti in urma caderilor de pietre de pe versanti, provocate de precipitatiile abundente, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ, Loredana Sandu, traficul a fost…