- Vicecampioana CSM Oradea a disputat marti, in deplasare, meciul cu numarul 100 din cupele europene, cu liderul din Germania, Niners Chemnitz, scor 101-98 (51-40, 89-89), in etapa a V-a din grupa N a FIBA Europe Cup, faza Top 16.CSM Oradea, calificata pentru a cincea oara consecutiv in faza a doua…

- CSM Targu Mureș a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 88-83, pe CSM Oradea, in derby-ul celei de-a 15-a etape a Ligii Naționale de baschet masculin, Grupa B. Muntenegreanul Goran Martinic (foto), cu 27 puncte, a fost cel mai bun marcator al formației mureșene, care se menține pe locul…

- Campioana U Banca Transilvania Cluj a invins miercuri, in deplasare, formatia Buducnost Podgorica, scor 79-77 (31-45), in ultimul meci din 2023, in grupa B a BKT EuroCup. U BT Cluj a fost condusa si la 15 puncte si a condus prima data cu doua minute inainte de final, potrivit news.ro.Principalii…

- Vicecampioana CSM Oradea se va duela cu echipe din Germania, Italia si Olanda in grupa N, faza Top 16 din FIBA Europe Cup, in care s-a calificat de pe locul 2 al grupei J, potrivit news.ro.CSM Oradea a bifat dupa meciurile din grupele contand pentru prima faza a competitiei a cincea calificare consecutiva…

- Vicecampioana Romaniei la baschet masculin, CSM Oradea, a evoluat in grupa J din FIBA Europe Cup, alaturi de: Levicki Patrioti / BK Patrioti Levice din Slovacia, Legia Varșovia din Polonia și Kataja Basket din Finlanda. Etapa a 6-a, ultima, s-a desfașurat miercuri, 22 noiembrie, cu meciurile: Kataja…

- Vicecampioana CSM Oradea a invins miercuri, pe teren propriu, liderul grupei J din Europe Cup, Legia Varsovia, si ramane pe locul 2, cu sanse la calificarea in turul urmator, potrivit news.ro.CSM Oradea s-a impus cu scorul de 93-74 (45-45), in fata polonezilor, care obtinusera calificarea in turul…

- CSM CSU Oradea a invins in deplasare formatia slovaca Patrioti Levice, cu scorul de 82-65 (23-14, 17-24, 22-12, 20-15), miercuri seara, intr-un meci din Grupa J a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup.Vicecampioana Romaniei si-a luat revansa dupa ce a pierdut cu 91-93 in meciul de debut…

- Vicecampioana CSM Oradea a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia poloneza Legia Varsovia, scor 90-79 (45-38), in al treilea meci din grupa J a FIBA Europe Cup.Principalii marcatori ai partidei au fost Vital 30 puncte, pentru gazde, respectiv Tarolis 23, pentru CSM Oradea. In cealalta…