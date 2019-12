Membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt convocati, astazi, in sedinta de plen, pentru a alege viitorul presedinte al acestei autoritati constitutionale. O situatie fara precedent a fost inregistrata, in urma cu o saptamana, cand membrii CSM nu au reusit sa ajunga la un consens privind viitorul presedinte al institutiei. Nicoleta-Margareta Tint, candidata la functia de The post CSM isi alege noul presedinte pentru urmatorii sase ani. Este a doua incercare dupa paritatea de saptamana trecuta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .