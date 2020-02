CSM: Campania concertată a Legislativului şi Executivului împotriva judecătorilor - atentat la independenţa Justiţiei Campania concertata derulata impotriva corpului profesional al judecatorilor de catre celelalte doua puteri - legislativa si executiva -, cu referire la pensii si salarii, are ca unic scop "antagonizarea" societatii fata de acestia, reprezentand totodata "un adevarat atentat la independenta Justitiei", precizeaza CSM. Sectia pentru judecatori a CSM arata ca, in ultima perioada de timp, are loc ''o adevarata campanie concertata derulata impotriva corpului profesional al judecatorilor de catre celelalte doua puteri, legislativa si executiva, cu referire la veniturile acestora - pensii, salarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

