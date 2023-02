Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu iși continua prestațiile senzaționale de pe terenul de handbal. In meciul in care CSM București a invins formația Bietigheim, jucatoarea din Romania a reușit golul cu numarul 1.000 in Liga Campionilor. „Tigroaicele” și-au asigurat calificarea in sferturile competiției. Cristina Neagu…

- CSM Bucuresti a invins echipa daneza Odense Handbold, cu scorul de 40-31 (21-11), in Sala Polivalenta din Capitala, iar acest succes i-a consolidat pozitia de lider al Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.Clasament1. CSM Bucuresti 19 puncte2. Vipers Kristiansand 173. Odense Handbold 144. FTC-Rail…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a impus, cu scorul de 30-24 (10-11), in fata celor de la FTC Rail Cargo Hungaria, intr-un meci disputat la Sala Polivalenta, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a fost si de data aceasta cea mai buna de pe teren, cu 14 goluri marcate,…