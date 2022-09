Stiri pe aceeasi tema

- CSM Oradea- CSM Bacau (sambata, ora 18.00) Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau are posibilitatea de a-și imbunatați zestrea de puncte la finalul acestei saptamani. Sambata, de la ora 18.00, in etapa a patra a Ligii Zimbrilor, „CSMeii” vor evolua pe terenul nou-promovatei CSM Oradea, care,…

- CSM Bacau a pierdut cu 22-25 (14-12) in fața Stelei o partida in care, timp de 51 de minute, tabela a fost de partea echipei antrenate de Sandu Iacob Duminica, in etapa a treia a Ligii Zimbrilor la handbal masculin, CSM Bacau a primit vizita Stelei. „CSMeii” au dominat in mare parte intalnirea, insa…

- Etapa a treia a Ligii Zimbrilor programeaza al doilea joc al sezonului pe teren propriu pentru prim divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Duminica, de la ora 15.45, formația antrenata de Sandu Iacob va primi vizita Stelei intr-un joc de maxima atractivitate. „CSMeii” au inceput campionatul cu o…

- REUȘITA… CSM Vaslui a obținut prima sa victorie in acest sezon al Ligii Zimbrilor. Handbaliștii vasluieni s-au impus pe terenul nou-promovatei CSM Oradea, la limita, scor 29-28 (14-14). Etapa urmatoare, trupa lui Bogdan Pralea da piept cu o forța a handbalului romanesc, Minaur Baia Mare. Meci extrem…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a 24 de inculpati (17 persoane fizice si 7 persoane juridice) pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, inselaciune…

- Cu ocazia Cupei Municipiului Bacau „Remax Welcome”, care se va derula de vineri și pana duminica, in Sala Sporturilor, CSM Bacau iși va prezenta șapte din cele opt noutați de lot: Grigoraș, Freiwald, Ushal, Ivașchescu, Ganchev, Dobrincu și Belchite. A opta achiziție, iranianul Esteki, care a semnat…

- Deși retrogradați, „CSMeii” pot profita de retragerea mai multor echipe, așteptand OK-ul FRF pentru a evolua in eșalonul al treilea și in sezonul ce va debuta pe 27 august Nu este oficial. Sau, mai bine spus, nu inca. Dar e aproape sigur: și in ediția 2022-2023 ce va debuta pe data de 27 august, Bacaul…

- Interviu cu Alexandru OCOLAȘU (pseudonim: Alex Oko), student, Universitatea Naționala de Arte ,,George Enescu” Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design, redactor-șef al Revistei de Cultura ,,13 Plus” – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care il sculptați in Opera? – Cuvantul „sculptat”…