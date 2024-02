„CSMeii”, pregătiți pentru reluarea campionatului Sambata, de la ora 15.45, CSM Bacau va susține primul meci oficial din 2024, intalnind, in deplasare, pe SCM Politehnica Timișoara, in cadrul etapei cu numarul 15 Gata cu pauza competiționala! La finalul acestei saptamani se reia campionatul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Prima etapa din 2014 este cea cu numarul 15 și reprezinta a […] Articolul „CSMeii”, pregatiți pentru reluarea campionatului apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

