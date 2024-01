CSG: Nici nu ştii de ce să te fereşti mai întâi! (…) Privesc la “marile titluri ale fiecarei zile” si parca imi tot vine sa ma frec la ochi. Lucruri care altadata se intamplau la distanta de decenii, chiar de secole, acum se succed cu o acceleratie de ciclon tropical. Si cu finalitati nefaste, specifice unui astfel de fenomen: totul jos este spulberat pana la ras iar sus, la vedere, este inaltata pilduitor o tromba de suferinte si confuzii. Precum o nota de plata usturatoare, afisata ostentativ ca sa se stie clar cat si pentru ce. Aviz amatorilor!, scrie conteledesaintgermain.ro intr-o analiza intitulata O specie in deruta. Razboaie, atentate,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

