CSG: Cu epidemia ne-am lamurit. Dar, cu statul paralel?

Cu epidemia ne-am lamurit. Dar, cu statul paralel, cum stam?, se intreaba, intr-un articol postat pe blogul propriu, contele de Saint Germain. „Starea de urgenta a permis statului paralel sa scoata capul la lumina! Acum are baza legala, nu mai trebuie sa actioneze din umbra! Cel mai bine se simte cand democratia este pusa la pamant, ca in aceste zile. Parlamentul nu mai exista (asa ne-a spus Ludovic Orban), opozitia e buna doar de luat la refec, nimeni nu o consulta, iar populatia onesta, tinuta in casa prin amenzi aberante, poate sa fiarba in suc propriu cat o dori. Important e sa fiarba acolo,…