- "Avand in vedere situatia actuala, avem nevoie de un consens larg in ceea ce priveste data alegerilor. Astfel, in perioada premergatoare elaborarii prezentei initiative, din pozitionarile fortelor politice parlamentare s-a conturat o propunere privind data de 27 septembrie. Asteptam sustinerea partidelor…

- Premierul Ludovic Orban asociaza datele alegerilor cu evolutia epidemiei de COVID 19, afirmand ca alegerile locale ar urma sa aiba loc la sfarsitul lui septembrie, inceputul lui octombrie, inainte de valul 2 de imbolnaviri, in timp ce alegerile parlamentare ar putea avea loc cel mai devreme in 6 decembrie.…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de…

- Senatorii au adoptat, marti, un proiect legislativ prin care a fost eliminat articolul din OUG nr. 44/2020 conform caruia procedurile de organizare a alegerilor locale se initiaza in termen de sase luni de la data expirarii duratei starii de urgenta, anunța AGERPRES.S-au inregistrat 90 de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca alegerile locale pot fi organizate in luna septembrie, daca primul val al pandemiei va trece pana la inceputul lunii iulie, iar in cazul alegerilor parlamentare, care ar trebui sa aiba loc in luna decembrie, se poate asigura o prezenta mare la urne prin introducerea…

- Liberalii s-au consultat recent prin videoconferința și s-au pus de acord ca alegerile locale nu se pot desfașura in lunile mai-iunie din cauza epidemiei de coronavirus. S-a trecut așadar la discuții neoficiale cu alte partide parlamentare pentru variantele de lucru. Au inceput sa se creioneze cateva…

- Spre deosebire de legea care a fost adoptata de Parlament privind pensiile speciale, UDMR considera ca masurile privind pensiile speciale trebuie sa priveasca toate categoriile de astfel de pensii, fara exceptii. "Consideram ca sistemul veniturilor din Romania, finantate din fonduri publice, este distorsionat,…

- Premierul Ludovic Orban spune ca ii va chema la consultari pe liderii partidelor parlamentare si vor gasi o "solutie legala" privind alegerile locale care erau programate pentru 28 iunie. "Voi chema partidele parlamentare la consultari si impreuna vom analiza situatia si vom lua solutia legala", a declarat…