- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat miercuri ca la nivelul ministerului sunt identificate trei domenii - drumuri de interes local, apa si canalizare si accesul populatiei la sistemul de gaze - care ar urma sa fie incluse in Programul National de Investitii in Infrastructura Locala anuntat…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și al Administrației, Cseke Attila, a semnat Ordinul care va simplifica regimul construcțiilor prin atestarea unor noi experți tehnici și verificatori de proiecte in construcții. Potrivit unui comunicat al Ministerului, verificatorii de proiecte și…

- Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 a fost adoptat in luna martie. Patru luni mai tarziu, la Guvern nu mai exista fonduri la Programul Național de Dezvotare Locala, principalul instrument prin care autoritațile locale atrag banii pentru investiții de la Guvern. Conform unui raspuns semnat…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a facut astazi o vizita in Prahova, la mai multe lucrari derulate de Compania Nationala de Investitii, in contextul in care CNI are in judet, in lucru sau in pregatire, investitii de peste 220 de milioane de lei, la care se mai adauga proiecte de cel putin 600…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a declarat, joi, la Ploiesti, ca in vara aceasta va fi demarat programul de constructie a creselor, urmand sa fie aprobate zeci de investitii in toata tara. "Un program foarte important, pentru ca infrastructura…

- Premierul Florin Citu a evidentiat in cadrul intrevederii pe care a avut-o marti cu presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin, caracterul special al relatiei bilaterale, precum si nivelul foarte bun al cooperarii in domenii sectoriale de interes comun, precum apararea, economia si turismul.…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anunțat, vineri, la Timișoara, construirea a doua camine studențești prin Compania Naționala de Investiții (CNI). „Avem un camin studențesc la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, cu o capacitate…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca pe anumite domenii de expertiza in constructii, cum este cazul securitatii la incendii, s-a format o adevarata casta, iar sistemul va fi schimbat radical.…