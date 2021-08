Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca programul national de investitii "Anghel Saligny" se va axa doar pe racordarea la sistemul de apa si canalizare, la gaze naturale si pe imbunatatirea infrastructurii rutiere. "Unul dintre proiectele de…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede o finantare suplimentara, in valoare totala de 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, pentru…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat marti ca solutia finala in privinta rectificarii bugetare pentru ministerul pe care il conduce va fi gasita in coalitia de guvernare, fiind vorba despre un minister care are foarte multe investitii si obiective…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca la nivelul ministerului a fost pregatit un proiect de act normativ, care urmeaza sa fie analizat in cadrul coalitiei de guvernare, cu privire la infiintarea unui Program National de Investitii…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și al Administrației, Cseke Attila, a semnat Ordinul care va simplifica regimul construcțiilor prin atestarea unor noi experți tehnici și verificatori de proiecte in construcții. Potrivit unui comunicat al Ministerului, verificatorii de proiecte și…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a declarat, joi, la Ploiesti, ca in vara aceasta va fi demarat programul de constructie a creselor, urmand sa fie aprobate zeci de investitii in toata tara. "Un program foarte important, pentru ca infrastructura…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei din Romania, Cseke Attila, a anuntat construirea a cel putin 200 de crese din Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 370 de milioane de euro.

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anunțat, vineri, la Timișoara, construirea a doua camine studențești prin Compania Naționala de Investiții (CNI). „Avem un camin studențesc la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, cu o capacitate…