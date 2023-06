Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Batoș, Dinu Dumitru Cotoi a semnat, in urma cu cateva zile, la Ministerului Dezvoltarii, Administrației și Lucrarilor Publice, un contract de finanțare prin Programul "Anghel Saligny" in valoare de 14 milioane de lei, pentru realizarea primei parți din rețeaua de canalizare și stația…

- Banii sunt alocați de Ministerul Dezvoltarii, prin programul „Anghel Saligny". Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a semnat contractele de finanțare a unor investiții pentru localitațile Sangeorgiu de Padure, Taureni, Hodoșa și Rușii-Munți. Mai precis, 20 de milioane…

- Primarul comunei Satu Mare, Toader Adrian Lavric, a semnat, astazi, contractul pentru asfaltarea a patru kilometri de drumuri. Contractul a fost semnat in prezența secretarului de stat din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica. Primarul din Satu mare…

- START pentru realizarea sistemului de alimentare cu apa din Cuza-Voda și Viișoara. Investiție de 10,4 milioane de lei O investiție de peste 10 milioane de lei a intrat in linie dreapta in comuna Viișoara dupa ce primarul Laurențiu Rimbu a semnat astazi la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (#MDLPA) a virat suma de 42.805.894,46 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 32 de obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Facturile au fost depuse de autoritatile locale atat pentru…

- Cabinetul Ciuca va include in Programul național de investiții „Anghel Saligny” obiectivului de investiții „Regenerarea spațiilor publice in zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrarilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a raului Dambovița in Piața Unirii”, avand ca beneficiar…

- Site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a fost atacat cibernetic, iar autoritatile investigheaza incidentul. Ministerul Dezvoltarii anunta, luni, ca site-ul propriu a fost tinta unui atac cibernetic. ”Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei lucreaza…