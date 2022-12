Stiri pe aceeasi tema

- Ultima etapa de Liga 2 din 2022 a adus un esec si o victorie pentru formatiile timisene implicate in jocuri in deplasare, ambele pe taram oltenesc. Daca Poli a rupt lantul rusinii fara victorie, contra Ciucului, Ripensia a cedat la Tg. Jiu, cu Viitorul Pandurii, scor 1-3, in timp ce CSC Dumbravita a…

- Reprezentantele judetului in Liga 2 revin dupa doua saptamani de pauza la partidele din Liga 2. Ripensia primeste duminica replica Otelului la Gara Mica, Politehnica are meci maine „afara”, la Slatina, in timp ce CSC Dumbravita asteapta replica Unirii Constanta, cea mai tanara echipa din „B”. Dintre…

- CSC Dumbravita nu a reusit minunea (nici) la Giurgiu in runda a 14-a a Ligii 2. Alb-verzii au cedat iarasi dupa pauza, de aceasta data in fata lui Dinamo Bucuresti, scor 1-4 (0-0). Alexandru Martinov a marcat singurul gol al timisenilor, cand scorul era 2-0 pentru gazde. Pornita clar cu sansa a doua…

- Ripensia a castigat derby-ul timisorean din subsol si a trimis concitadina Politehnica pe ultimul loc. Singurul gol al partidei a fost marcat tocmai de un ex-alb-violet – Mihai Ene, cu o executie perfecta din lovitura libera dupa minutul 90. Pe langa jocul modest prestat, alb-violetii au avut motive…

- Pentru ca singura arena cu nocturna omologata din Banat – „Dan Paltinisanu” – zace inchisa inutil de CJT pentru competitii oficiale, din motive „de siguranta”, s-a ajuns la o situatie ingrata pentru un club practic de pe raza Timisoarei. Performera (si) in Cupa Romaniei, CSC Dumbravita va trebui sa…

- Una calda si alta rece pentru banatenele care au jucat azi in Liga 2. CSC Dumbravita s-a impus pe final, acasa, in fata unei alte nou promovate – CSM Slatina, cu 2-1. Ripensia, in schimb, a fost modesta la Giurgiu in duelul cu Dinamo si a cedat, scor 0-1. Alb-verzii au avut o prima repriza […] Articolul…

- Rezultate pozitive pentru echipele timisene care au evoluat pe terenuri straine sambata in etapa a VII-a a Ligii 2. Dupa sase meciuri fara gol marcat, Politehnica a inscris chiar de doua ori pe un teren dificil, la Dej, meciul incheindu-se egal – scor 2-2. CSC Dumbravita a reusit si mai multe la Baia…