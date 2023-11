Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita se pregatește de ultimul joc oficial organizat pe arena „Ștefan Dobay” in anul 2023. In etapa a 14-a a Ligii a II-a, gazdele primesc vizita unei echipe puternice din toate punctele de vedere, Gloria Buzau. Meciul va avea loc vineri, 24 noiembrie, de la ora 14.30, și va fi televizat pe…

- CSC Dumbravita a suferit azi un esec la scor de forfait pe terenul lui CSM Slatina. Fara antrenorul Cosmin Stan pe banca, acesta fiind suspendat, alb-verzii au fost condusi doar cu 1-0 pana spre final. In urma acestui 0-3 in Oltenia singura echipa timiseana din Liga 2 a ramas in afara locurilor de play-off.…

- Echipa italiana Empoli, cu Razvan Marin titular, a pierdut luni, pe teren propriu, scor 0-3, meciul cu Atalanta Bergamo, din etapa a 10-a a Serie A.Oaspetii au deschis scorul inca din minutul 5, prin Gianluca Scamacca, apoi au mai trecut pe langa gol in cateva randuri inainte ca Teun Koopmeiners…

- Joc modest al Gloriei, azi, cu FC Argeș, intr-un meci la finele caruia s-a strigat, in corpore, „demisia”. Spectaorii veniți la meciul din Crang au fost iritați, deopotriva, de rezultat dar mai ales de prestația favoriților, una terna, deloc caracteristica unei trupe care aspira la promovare. Oaspeții…

- CSC Dumbravita si-a intrerupt noua serie de rezultate pozitive in „B” dupa ce a cedat astazi, la Cisnadie, in ineditul duel dintre echipele comunale care se aflau pe podium inaintea weekendului. Gazdele de la CSC Selimbar au inscris devreme si s-au impus la limita, scor 1-0, in ciuda unor alte ocazii…

- CSC Dumbravita se pregatește de revenirea acasa dupa mai bine de o luna și jumatate. In etapa a 8-a a Ligii a II-a, banatenii primesc vizita echipei Metaloglobus București. Meciul e programat sambata, la ora 11.00, pe arena „Ștefan Dobay”. „Va fi un meci foarte greu. Și din cauza faptului ca venim dupa…

- VICTORIE! Chindia Targoviște – CSC Dumbravița, scor 4-0, pe teren propriu Chindia a reușit scorul etapei. CSC Dumbravița a cedat cu scorul de 0-4 pe stadionul de langa Turnul Chindiei, cel mai dur eșec suferit de echipa lui Cosmin Stan de aproape 11 luni.Timișenii au avut un start bun de meci la Targoviște,…

- Chindia se impune categoric dupa o perioada ambigua, in care rezultatele au lasat de dorit! Se pare ca golul lui Marc din minutul 90+1 de la Piatra Neamț, aducandu-ne un punct la care nu mai speram, a marcat inceputul unei perioade mai bune pentru targovișteni! Roș-albaștrii au trecut azi de CSC Dumbravița,…