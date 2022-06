Stiri pe aceeasi tema

- Manșa tur din finalele barajului pentru promovarea in Liga 1 se joaca ACUM. Partidele au inceput la ora 16:00 și sunt liveSCORE pe GSP.ro. Manșa retur se va juca pe 8 iunie CS Hunedoara - Baia Mare 1-1 Meci televizat pe Digi Sport 1 CSM Baia Mare - Odorheiu Secuiesc 0-0 Tunari - Progresul Spartac 0-1…

- Revelatia C8 in aceasta primavara, CSC Dumbravita va intalni in semifinala barajului de promovare in Liga 2 a doua clasata din C7, CSM Deva. Alb-verzii au remizat azi cu Lipova acasa si si-au asigurat locul 1 in serie la finalul play-off-ului. Pe pozitia secunda s-a clasat tot o timiseana in seria de…

- REȘIȚA – CSM Reșița U19 a fost eliminata marți, 10 mai, din faza a doua eliminatorie a Campionatul Național, dupa ce a pierdut, scor 2-5, partida cu ACS Unirea Bascov! Chiar daca au fost eliminați, juniorii lui Leo Doana au reușit sa incheie acest sezon in primele opt echipe de U19 din țara, lucru care…

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat fara emoții sambata, 7 mai, scor 5-1, partida de pe teren propriu cu CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, in etapa a VII-a play-off-ului Ligii 3, Seria a VII-a! Inca din minutul 20 formația olteana a ramas in zece oameni, dupa ce fundașul Jorgen de Almeida a faultat din poziție…

- REȘIȚA – E afirmația pe care Ioan Popa o facea la preluarea primariei și pe care reporterii de la revista „Ghidul primariilor” i-au reamintit-o recent. Ediția din luna aprilie publica un interviu de doua pagini in care primarul Reșiței vorbește despre strategia de dezvoltare a orașului, in care „verdele…

- Studiu realizat de rețeaua de oftalmologie Dr. Holhoș 2022 marcheaza deja 2 ani de cand majoritatea domeniilor și-au mutat activitatea in mediul online, din cauza contextului pandemic. Cu alte cuvinte, „work from home” și educația online au devenit noi mijloace de solicitare a ochilor, fara sa mai vorbim…

- BUCUREȘTI – Dupa cum am scris inca de ieri, oțelarii reșițeni, alaturi de colegii lor de la Slatina, protesteaza in aceste momente la București! Oamenii vor deblocarea totala a conturilor TMK Artrom, demers pe care autoritațile statului il tergiverseaza, punand in pericol funcționarea societații și…

- REȘIȚA – …care il face mai rau ca moartea. Este mesajul pe care il transmite artistul Nicolae Comanescu! Pentru ca in razboi mor deodata zeci de mii de oameni și nu era momentul lor. Ei ar fi murit candva de batranețe, insa razboiul e o sfașiere in tapiseria uriașa a lui Dumnezeu, prin care vedem ce…