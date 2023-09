Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 5-a. Rezultate tehnice Corvinul Hunedoara – Concordia Chiajna 2-2CSM Resita – Progresul Spartac 0-0Viitorul Pandurii Targu Jiu – FK Miercurea Ciuc 1-1CSM Alexandria – CSM Slatina 0-1Unirea Dej – Gloria Buzau 2-4CS Mioveni – CSC Dumbravita 0-1CS Tunari – Ceahlaul Piatra Neamt 0-1Chindia Targoviste…

- Etapa a 5-a de Liga 2 continua duminica, de la ora 11:00, cu patru partide programate la Mioveni, Tunari, Targoviște și Clinceni. Azi, vor avea loc partidel: CS Mioveni – CSC Dumbravița, Metaloglobus București – FC Argeș, CS Tunari – Ceahlaul și Chindia Targoviște -Unirea Slobozia. Citește și: Capitanul…

- Sambata, 2 septembrie – ora 11.00: Corvinul Hunedoara – Concordia Chiajna, CSM Reșița – Progresul Spartac, Viitorul Pandurii Targu Jiu – Csikszereda Miercurea Ciuc, CSM Alexandria – CSM Slatina, Unirea Dej – Gloria Buzau.Duminica, 3 septembrie – ora 11.00: CS Mioveni – CSC Dumbravita, CS Tunari – Ceahlaul…

- Astazi incepe etapa a 4-a din noul sezon de Liga 2. De la ora 11:00 se joaca 8 partide, cea mai interesanta fiind cea dintre FC Argeș și Chindia Targoviște, formații care au retrogradat la finalul sezonului trecut din Superliga. Reșița, Alexandria, Șelimbar, Corvinul, Steaua, Tunari, Slatina și Dumbravița…

- Programul etapeiSambata, 19 august Progresul Spartac – Concordia Chiajna 0-6 CSM Reșița – CSC Dumbravița 2-1 Viitorul Pandurii – Ceahlaul Piatra Neamț 0-2 Metaloglobus București – CSM Slatina 1-1 CSM Alexandria – CSC 1599 Șelimbar 0-1 Corvinul 1921 Hunedoara – AFK Csikszereda 2-0 Duminica, 20 august…

- Ieri seara, Gloria Buzau a remizat in deplasare, 1-1, in etapa a treia a Ligii secunde, in partida disputata cu Chindia Targoviște. Gazdele puteau sa caștige meciul, dupa ce Șerban a marcat in minutul ’80, numai ca atacantul Chica-Roșa, abia revenit la formația din Crang, a marcat in minutul ’85, la…

- CSC Dumbravita a invins in amicalul disputat in aceasta dimineata, la Socodor, in judetul Arad, formatia Crisul Chisineu-Cris, din Liga 3, cu scorul de 2-1. Cu aceasta ocazie in echipa de start a alb-verzilor a aparut inca un nume nou, cel al tanarului David Croitoru, fiul lui Marius Croitoru. Ucraineanul…

- Dupa sezonul de prima liga cu Chindia Targoviște, tanarul Costel Avram este noul jucator al celor de la CSA Steaua București. Costel este nascut pe 11 iunie 2002 și este unul din tinerii eligibil pentru regula U21 din lotul roș-albaștrilor. Acesta a venit cu ambiții mari in Ghencea, dorind sa ajunga…