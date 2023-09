Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita se intoarce victorioasa din județul Argeș, dupa 1-0, astazi, pe terenul celor de la CS Mioveni. Unicul gol al partidei a fost inscris in minutul 60 de Dragan Paulevici, aflat la a doua reușita in actuala ediție a Ligii a II-a. Echipa banateana a abordat curajos meciul de pe terenul galben-verzilor…

- Chindia Targoviște a obținut prima victorie din acest sezon de Liga 2, 2-0 la Mioveni cu FC Argeș The post Chindia Targoviște a obținut prima victorie din acest sezon de Liga 2, 2-0 la Mioveni cu FC Argeș first appeared on Partener TV .

- Chindia Targoviște cauta, sambata, prima victorie in campionat. Dupa trei remize consecutive, roș-albaștrii vizeaza ca maine sa obțina toate punctele in duelul cu CS Mioveni, din deplasare, ce va conta pentru etapa a patra a Ligii a 2-a. Tehnicianul Vasile Miriuța considera ca echipa sa este pregatita…

- Programat inițial pentru data de 15 august, ultimul meci pe care Steaua il are de disputat acasa departe de București, in urma sancțiunilor din sezonul trecut al Ligii 2 dictate de FRF și confirmate abia acum de TAS, va avea loc pe stadionul din Mioveni, sambata, 12 august, de la ora 11:00, cu Metaloglobus.…

- Miercuri, 2 august, sunt programate sa se dispute meciurile din Turul 1 al Cupei Romaniei, ediția 2023-2024, primul tur din faza naționala in care intra o parte dintre echipele, 69 la numar, care au activat in ediția trecuta a Ligii 3. Trei dintre cele 38 de jocuri stabilite de Federația Romana de Fotbal…

- CSC Dumbravita a inregistrat azi o victorie pe terenul divizionarei „C” FC Bihor, in ultimul test dinaintea startului Ligii 2. Alb-verzii s-au impus cu 3-1 pe batrana arena „Iuliu Bodola” prin golurile lui Mykhailo Plokhotnyuk, Cosmin Gladun si Alexandru Martinov. Inaintea debutului de campionat, care…

- Singura divizionara secunda din Timis a facut o figura frumoasa in cel mai dificil test al verii pentru ea. A fost CFR Cluj – CSC Dumbravita (doar) 1-0 ieri, la Brasov, in primul joc de pregatire al ardelenilor si al doilea al alb-verzilor in doar trei zile. Timisenii, care au inceput practic perioada…