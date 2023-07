Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, gireaza in aceste zile unul dintre cele mai tunuri feroviare dupa 1990 prin care mii de vagoane și sute de locomotive CFR sunt vandute la fier vechi la prețul unei sticle de apa sau a unei biciclete. Bercea Mondialul a pus ochii pe 7.153…

- Directorul general de la CFR Marfa, Daniel Apostolache, a pregatit un tun feroviar de proporții de care este direct interesat unul din liderii lumii interlope din Olt. Anunțul surpriza de la CFR Marfa, dar cu dedicație Directorul general de la SNTFM CFR Marfa SA, Daniel Apostolache, a surprins la sfarșitul…

- Romania va crea un hub regional pentru antrenamentul piloților care vor zbura pe avioanele F-16, iar aici se vor putea antrena piloți din regiune, inclusiv cei din Ucraina, a anunțat Administrația Prezidențiala intr-un comunicat de presa emis la finalul ședinței de Consiliu Suprem de Aparare a Țarii…

- Joi, 6 iulie 2023, a avut loc, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis.„Primul subiect discutat in cadrul CSAT a vizat obiectivele Romaniei la Summitul NATO, care se va desfașura la Vilnius, in perioada 11-12 iulie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc joi, 6 iulie, incepand cu ora 17:00, la Palatul Cotroceni, transmite Administrația Prezidențiala. Pe ordinea de zi a Ședinței Consiliului sunt incluse subiecte referitoare la: Obiectivele…

- Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, se pregatește de plecare, dar face presiuni uriașe sa-și aranjeze o sinecura pentru inca patru ani. Presiunile RARe ale lui Mindrescu in interes personal Controversatul Bogdan Mindrescu, cel care face toate aranjamentele…

- “Ceferistii ies in strada la mitinguri de protest organizate de Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, in 29.05.2023 si in 26.06.2023, intre orele 10.00-12.45, langa Parcul din fata Ministerului Transporturilor si langa parcarea din fata Ministerului Transporturilor pentru ca…

- Politica de securitate a președintelului Klaus Iohannis este filtrata la Palatul Cotroceni de un general insipid și incolor care a rezistat la trei președinți, dar care deja iși negociaza prelungirea cu doi lideri politici inca pe val. Generalul Ion Oprișor, 20 de ani de habitat la Palatul Cotroceni…