- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va reuni, marti, in sistem videoconferinta, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi fiind incluse subiecte referitoare la analiza strategica a Apararii; Carta Alba a Apararii; planul de implementare a Strategiei Nationale de Aparare…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se va reuni maine, la Palatul Cotroceni. In cadrul ședinței, care va fi condusa de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se vor analiza riscurile, amenințarile și vulnerabilitațile la adresa securitații naținale, prognozate pentru anul 2021, informeaza Administrația…

- Consiliul Judetean Constanta se reuneste in sedinta ordinara pe data de 27 august 2020, ora 13.00, in sistem de videoconferinta Pe ordinea de zi se afla si un proiect de hotarare privind validarea in cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta a sefului imputernicit al Inspectoratului…

- Beirut este un ''oras sinistrat'', a anuntat marti Consiliul Suprem de Aparare din Liban, dupa exploziile devastatoare care au zguduit portul capitalei libaneze si au provocat pagube de o amploare fara precedent in toate cartierele orasului, relateaza AFP preluat de agerpres. Consiliul, din care…

