CSA Steaua – FC Hermannstadt 1-4, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii a 2-a (Video) CSA Steaua a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, scor 1-4, de FC Hermannstadt, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii a 2-a. Oaspeții au deschis scorul in minutul 13, prin Alhassan. Acesta a marcat dupa o centrare a lui Petrișor Petrescu. In minutul 27, Alhassan a reușit dubla, marcand cu o lovitura de cap. Steaua a redus din diferența cu cinci minute inainte de pauza. Chipiriliu a transformat un penalty obținut de Rasdan. Oaspeții au refacut diferența de doua goluri, in minutul 60. Calin Popescu a șutat in bara, mingea a sarit la Balaure, iar acesta a dus scorul la 3-1 pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

