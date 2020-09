Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua Bucuresti si CSM Oradea si-au aflat, marti, adversarele din turul preliminar al Ligii Campionilor la polo pe apa masculin, in urma tragerii la sorti efectuate la sediul Ligii Europene de Natatie, de la Nyon. Astfel, CSA Steaua, desemnata campioana nationala dupa suspendarea definitiva a sezonului…

- Italia a prelungit masura carantinei pentru romani. 14 zile in izolare! Decretul cu masuri anticontaminare impus de guvernul de la Roma in prima parte a lunii trecute și care ar fi expirat duminica a fost prelungit, cu mici modificari, pana la 30 septembrie. Astfel, romanii care ajung in Italia sunt…

- "Din cauza amenintarii raspandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, este necesar sa ne exercitam dreptul de a reintroduce o interdictie a traficului aerian pentru a reduce amenintarea la adresa sanatatii publice", se arata in proiectul de act normativ. Polonia a inchis granitele si a suspendat…

- CSM Arcada Galați, campioana Romaniei, va gazdui turneul de calificare din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor intre 22 și 24 septembrie Campioana Romaniei le va avea ca adversare pe Levoranta Sastamala (Finlanda) și pe OK Ribola Kastela (Croația), prima clasata urmand sa se califice in turul 2…

- Echipa de volei masculin Arcada Galati va evolua în turul I al Ligii Campionilor, în grupa B, potrivit tragerii la sorti de vineri, de la Luxemburg, informeaza News.ro.Adversare sunt formatiile Sastamala (Finlanda) si OK Ribola Kastela (Croatia). Meciurile sunt programate între…

- FIBA Europe a anuntat, marti, echipele participante in sezonul 2020-2021, in care Romania va fi reprezentata de CSM Oradea si CSU Sibiu, iar ambele echipe vor juca direct in faza grupelor, dupa ce forul continental a renuntat la tururile preliminare.Echipele inscrise pentru sezonul 2020-2021 sunt: Kapfenberg…

- CSM CSU Oradea si CSU Sibiu au fost acceptate direct in grupele competitiei de baschet masculin FIBA Europe Cup, editia 2020/21, au anuntat, marti, cele doua echipe. Pentru editia urmatoare a competitiei s-au inscris 16 echipe, astfel cele doua reprezentante ale tarii noastre au intrat direct in faza…

- Dupa ce autoritatile din Brasov au anuntat intenția de a renunta la Sectia de Polo, sportivii de la Corona Brasov, au decis sa protesteze in fata Primariei. In urma cu cateva zile, șefii clubului i-au informat pe jucatori ca echipa de seniori se va desființa. „Ne-au spus ca nu mai sunt bani, nu-i intereseaza…