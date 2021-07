CSA Steaua a inaugurat noul stadion din Ghencea. Spectacol și în tribune și pe teren CSA Steaua a inaugurat noul stadion din Ghencea, miercuri seara, in fața a aproximativ 15.000 de spectatori. Jucatorii pregatiți de Daniel Oprița au invins echipa sarba de fotbal OFK Belgrad (Liga a 3-a), cu scorul de 6-0. Toate golurile au fost marcate dupa pauza. Chipirliu a deschis scorul in minutul 50. Tot el a marcat și pentru 2-0. Steaua a primit penalty in minutul 60, iar Huiban l-a transformat. Roș-albaștrii au continuat sa-I domine pe sarbi, iar Cezar Mihalache a dus scorul la 4-0. Bajenaru a fost mai ghinionist, nimerind transversala. Neacșu a mai scos un penalty și tot el l-a transformat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

