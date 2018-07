Stiri pe aceeasi tema

- Malin Bot și-a șocat de-a dreptul fanii dupa ce s-a filmat spunand ca, in copilarie, prindea diferite animale și le scotea dinții, pentru a se juca cu ei. Acest comportament este consemnat in literatura de specialitate ca fiind un semnal al unor probleme emoționale grave.

- Un barbat de 37 de ani, patron al unei firme de constructii case din lemn din judetul Arad, a murit, joi dupa-amiaza, strivit de panouri din lemn pe care incerca sa le incarce intr-un camion pentru a fi livrate pe santier, o ancheta fiind inceputa de politisti si inspectori de munca.Accidentul…

- Internauții se intreaba daca in Alba Iulia ar trebui sa existe reguli de circulație pentru animale, avand in vedere ca se intalnesc, de multe ori, in trafic, cu porci și cai. Postarea cu doi porci plimbandu-se pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia a starnit diverse comentarii. Oamenii s-au obișnuit…

- Pe langa faptul ca stimuleaza circulația sangelui și regenerarea celulara, exista mai multe motive pentru care exfolierea corpului trebuie sa aiba loc cel puțin o data pe luna, și anume: Lasa pielea catifelata In mod evident, principalul beneficiu pe care-l are exfolierea este sa catifeleze…

- Trei tineri din Constanta, trimisi in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, pentru savarsirea infractiunii de cruzime fata de animale, au fost condamnati definitiv. Doi dintre inculpati s au ales cu cate opt luni de inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii…

- „Ziua Eroilor” a fost marcata astazi, 17 mai, printr-o suita de evenimente organizate la Satu Mare. Manifestarile dedicate acestei zile au inceput cu depunerea unei jerbe de flori la Cimitirul Eroilor din Satu Mare. Suita de evenimente a continuat apoi la Monumentul Ostașului Roman, unde s-a oficiat…

- Gradinița veche din Odoreu este in curs de reabilitare. Valoarea proiectului este de peste 402.000 euro. „Va amintiți cladirea Gradiniței de pe strada Republicii, „Gradinița veche”? Avem in vedere o reabilitare completa a gradiniței vechi de pe strada Republicii, amenajarea curții, imprejmuirea cu…

- Autoritațile par sa nu mai faca fața la numarul mare de cazuri de ilegalitate care apar peste tot in oraș. Probabil ca daca s-ar efectua un control de amploare, polițiștii de la inspecția in construcții ar fi uimiți de rezultate. Și nu doar ei.