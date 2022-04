Nava amiral a flotei ruse de la Marea Neagra s-a scufundat in timp ce era remorcata spre Sevastopol si a luat odata cu ea si o parte din mandria fortelor armate ale presedintelui Vladimir Putin… Crucisatorul rus Moskva, ajuns joi in adancurile Marii Negre, reprezinta un obstacol operational important pentru Rusia in razboiul cu Ucraina, dar mai degraba o colosala pierdere simbolica, dupa cum noteaza azi AFP intr-o analiza. Crucisatorul Moskva, dat in exploatare la inceputul anilor ’80 si care s-a mai evidentiat in razboiul cu Georgia, in 2008, si in 2015-2016 in cel din Siria, era ”o nava de comandament,…