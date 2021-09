Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliie Judeean Brila desfoar în perioada 612 septembrie în incinta complexului comercial de pe raza localitii Vrstura activiti de informare i prevenire adresate copiilor i prinilor premergtor începerii anului colar precum i pentru asigurarea unui climat de ordine i si...

- Polițiștii rutieri gorjeni au desfașurat pe DN 67 Transalpina activitați educativ-preventive adresate copiilor, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. In acest context, cei mici au facut cunoștința cu polițiștii gorjeni, care le-au transmis recomandari privind principalele reguli de circulație.…

- Cooperarea internationala, sprijinul pe care vecinii si-l pot acorda in situatii de urgenta, schimbul de bune practici in ceea ce priveste asistenta a copiilor vulnerabili, interventia la dezastre si pregatirea populatiei in acordarea primului ajutor au fost temele abordate joi in cadrul unei intalniri…

- Ajutor pentru bucureștenii aflați in situații dificile. Crucea Roșie Romana a primit ambulanțe noi, complet echipate. Totul grație unei colaborari de lunga durata cu Semiluna Turca. Un ajutor așteptat și necesar, susține ambasadorul Crucii Roșii Romane, Iuliana Tudor.

- Cu trei zile inaintea meciului de prezentare a lotului ACS Petrolul ’52 Ploiești pentru ediția 2021-2022 a campionatului Ligii a II-a de fotbal, cel cu echipa din același eșalon Concordia Chiajna, președintele executiv al clubului gazarilor, Costel Lazar (foto jos), explica de ce nu se va participa…

- Crucea Rosie Romana implineste 145 de ani de activitate umanitara si este in continuare alaturi de oameni, ''urmand constant valorile fondatoare ale organizatiei'', iar spiritul civic, empatia si bunatatea dau astazi ''incredere si speranta'', a subliniat joi Custodele…