- Handbalista CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a anuntat, joi, ca suma totala obtinuta din vanzarea tricourilor galbene din colectia personala CN8 este de 7.350 lei si ca va fi donata Crucii Rosii Romane pentru achizitionarea de materiale necesare combaterii virusului COVID-19. "Va multumesc tuturor pentru…

- Crucea Rosie Romana a strans pana in prezent 3.570.000 de euro din donatii de la persoane juridice si 32.772 de euro din donatii prin sms in cadrul campaniei "Romania salveaza Romania". Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a organizatiei, 2.040 de pachete cu alimente de baza au…

- "Aparatele au ajuns in tara si sunt in procedura de configurare. Acestea vor fi distribuite catre mai multe spitale din tara, in perioada imediat urmatoare, conform recomandarilor date de Ministerul Sanatatii, singura autoritate care are o evidenta centralizata si actualizata la zi cu necesarul spitalelor…

- Domestos a raspuns apelului Crucii Rosii Romane, organizatie umanitara cu expertiza in prevenirea si combaterea imbolnavirilor, cu o donatie de produse de dezinfectie, igiena si igienizare, in valoare de peste 70,000 euro. Donatia vine in sustinerea campaniei nationale de informare si constientizare…

- Crucea Rosie desfasoara de 11 ani un proiect pentru ajutorarea celor saraci: banca de alimente. Astfel, pe anumite rafturi din magazinele Carrefour, oamenii pot lasa alimente greu perisabile care le vor fi donate celor cu venituri mici. Alimentele greu perisabile sunt faina, orezul, pastele, uleiul,…

- București, 11 februarie 2020:In prima luna de la relansarea proiectului Banca de Alimente, la finalul anului trecut, Crucea Roșie Romana a colectat deja 14.500 kg de alimente de baza greu perisabile, adica echivalentul a jumatate din intreaga cantitate colectata pe tot parcursul anului 2019. Alimentele…

- Raluca Turcan, vicepremier in Guvernul Orban a informat pe pagina sa de socializare Facebook ca PNL are in vedere un proiect prin care, in urmatorii doi ani, se vor contrui 180 de gradinite la nivel national: "Bani pentru constructia de noi gradinite, formarea personalului si dotari avem la dispozitie…