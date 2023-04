Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane - printre care un copil - din doua familii, una canadiano-romana, cealalta indiana, au fost gasite decedate intr-o zona mlastinoasa din Quebec, Canada, pe unde incercau sa intre ilegal in Statele Unite, a anuntat vineri politia canadiana, precizand ca un al doilea copil este dat disparut,…

- Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro s-a aflat miercuri (29 martie) pe aeroportul internațional din Orlando, Florida, pentru intoarcerea sa in Brazilia, dupa mai bine de trei luni de exil autoimpus in Statele Unite, dupa ce și-a pierdut candidatura pentru realegere. Revenirea lui Bolsonaro in…

- Un salvator grec, participant la operațiunile de gasire și salvare a victimelor dintragicul accident feroviar din Grecia, a spus emoționat ca nu va putea uita niciodata imaginea cu trupurile victimelor. Salvatorii au reluat cautarea victimelor celui mai mortal accident de tren din Grecia joi (2 martie),…

- "Cred ca avem mai mult decat elementele necesare pentru a-mi justifica opinia", a declarat Garland in cadrul unei audieri in Senat, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Pentru a-și argumenta afirmația, oficialul american a subliniat ca grupul Wagner "este responsabil pentru atacurile asupra ucrainenilor…

- Situația din Moldova, legata de criza politica și alarmismul creat de Statele Unite impotriva Rusiei, va afecta negativ Europa in viitor. Despre acest lucru a declarat șeful Comitetului Internațional al Consiliului Federației, Grigorii Karasin pe canalul sau Telegram. "Moldova. La Conferința de la Munchen,…

- "Ceea ce am vazut in Statele Unite face parte dintr-un tipar in care China și, de asemenea, Rusia iși intensifica activitațile de supraveghere a aliaților NATO", a declarat Stoltenberg, informeaza Reuters, citat de Rador. Declarațiile vin dupa ce avioanele de lupta militare americane au doborat duminica…

- China se pregateste sa doboare un obiect neidentificat aflat in zbor in spatiul sau aerian, in timp ce in Canada este cautat la sol un obiect zburator in forma cilindrica ce a fost doborat cu ajutorul fortelor aeriene americane, relateaza duminica agentiile DPA si Reuters. Potrivit publicatiei chineze…