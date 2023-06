Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 10 iunie 2023, in Municipiul Timișoara a avut loc Crosul Național „Ziua Olimpica”, comprtiție la care au participat din partea Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, campionii olimpici: Mihai Covaliu, Elisbeta Lipa, Ana Maria Branza, Simona Amanar și alții. Startul s-a dat din Piața Libertații.…

- Potrivit DJTS Buzau, intre 23 mai și 23 iunie celebram "Luna Olimpica" prin activitați sportive. Evenimentul este celebrat in peste 170 de țari din lume. Este o manifestare de tradiție a olimpismului romanesc. Acțiunile sportive au loc sub patronajul Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, prin Academiile…

Doamna Maria Oltean este producator de branzeturi din județul Bistrița. Vinde caș, branza și urda de oaie, in Piața din Cartierul 7 Noiembrie. Podusele sunt naturale și practic ți se topesc in gura de bune ce sunt. Va invitam sa o vizitați! Țaranii noștri! Doamna Maria din Bistrița

- Oana Ionița și Florin Budnaru au decis sa divorțeze dupa 10 ani de casnicie. Decizia a fost luata de fosta Bebelușa de la Prima TV, dupa ce un an de zile a incercat alaturi de tatal copiilor ei sa iși salveze casnicia. Vedeta a vorbit despre motivele care au dus la separare.„Consider ca in decursul…

Evenimentul va avea loc in perioada 1-4 iunie in Piața Centrala din Luduș. Cap de afiș va fi trupa The Motans. Programul complet al Zilelor Orașului Luduș

- Samsung se pregateste sa isi lanseze cele mai noi telefoane pliabile in luna iulie a acestui an, daca ne luam dupa zvonuri. Printre ele se numara si Samsung Galaxy Z Fold 5, care tocmai si-a dezvaluit designul prin intermediul unei huse. Husa a fost dezvaluita de o sursa din China si ofera o privire…

- La Opera Brasov, luna mai debuteaza cu opereta „Vanzatorul de pasari". Povestea e veche, de mai bine de o suta de ani, si a scris-o, ajutat de doi libretisti, Carl Zeller-un compozitor austriac genial, jurist la baza, dar cam fara noroc caci de copil a ramas orfan de tata si a avut mari probleme de…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman a anunțat cu durere ca a incetat din viața Nicolae Neagoe, component al bobului de doua persoane care a adus singura medalie a Romaniei la JO de iarna, la Grenoble, in anul 1968, alaturi de Ion Panțuru.