Cronica unei semifinale neanunțate Foarte multa lume (și cred ca nu doar din America de Sud) aștepta o semifinala Brazilia-Argentina. Marturisesc ca și eu, pentru ca vad cele doua echipe sud-americane ca fiind doua formații pline de superjucatori care presteaza un fotbal pe masura, nu (cum se mai intampla in special prin campionate naționale) team-uri cu supervedete adunate, dar […] Articolul Cronica unei semifinale neanunțate apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ciubotaru evolueaza incepand de ieri in W15 Sharm El Sheikh Egypt Women’s Future din ITF Women’s World Tennis Tour Calendar in care, in primul tur al calificarilor, a eliminat-o pe rusoaica AlisaYakimakho. In turul al doilea, Maria o va intalni astazi pe I-Hsuan Cho, o jucatoare de 22 de ani din…

- Consilierul de stat – ministrul chinez de Externe, Wang Yi, s-a intalnit la New York cu omologul rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU. Lavrov a transmis succes deplin celui de-al 20-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez, adaugand ca Rusia dorește sa implementeze in comun…

- Regina Danemarcei, Margrethe II, prezenta lunea trecuta la Londra, la funeraliile reginei britanice, a fost testata pozitiv la Covid-19, a anunțat miercuri Palatul regal. Suverana, in varsta de 82 ani, triplu vaccinata contra Covid și trecuta de asemenea prin boala provocata de coronavirus in luna februarie,…

- Studiu C&W Echinox Modelul de lucru hibrid este aici pentru a ramane, insa odata cu adoptarea la scara larga a acestuia, angajații și-au schimbat și motivele pentru care vor sa mearga la birou, pe primele locuri fiind socializarea, nevoia de colaborare și conexiune și de a avea un echilibru intre viața…

- Președintele Chinei, Xi Jinping a avut joi la Samarkand, Uzbiekistan, o intalnire cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Parțile au facut un schimb de opinii despre relațiile chino-ruse și problemele regionale și internaționale de interes comun. Președintele Xi a spus ca in ultimul an, China și Rusia…

- – Mini-seria audio imbina evocari ale unor intamplari și evenimente in care Regina a fost implicata și citate inedite ale Reginei. – Premiera mini-seriei va avea loc pe 16 septembrie pe platformele de podcasting și pe YouTube. – Episoadele vor fi publicate saptamanal, in fiecare vineri, de la ora 16:00.…

- Aon, unul dintre liderii globali ai pieței brokerilor de asigurari, aduce un nou Director General la conducerea filialei din Romania. Eugen Anicescu preia funcția de Director General sub rezerva validarii mandatului sau de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Eugen Anicescu deține o expertiza…

- George Constantin Paunescu a fost reales pentru un nou mandat in funcția de președinte al Uniunii Generale a Industriașilor din Romania, a anunțat Dan Gabor la Știrile B1 TV. Strategia UGIR pornește de la prioritațile identificate ale membrilor confederației patronale și are in vedere provocarile la…