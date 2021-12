Stiri pe aceeasi tema

- Croația intra in Spațiul Schengen, au decis, joi, guvernele Uniunii Europene. Hotararea, așteptata inca din octombrie 2019, a fost luata dupa ce Zagrebul a convins ca poate gestiona eficient granițele externe ale blocului comunitar. Nu se cunoaște, deocamdata, data concreta cand se va intampla evenimentul.…

- Consiliul Uniunii Europene a concluzionat joi ca Croația a indeplinit condițiile necesare pentru aplicarea tuturor parților acquis-ului Schengen, cel mai nou stat membru al Uniunii Europene fiind cu un pas mai aproape de aderarea la spațiul de libera circulație. Potrivit unui comunicat menționat de…

- Croația se poate alatura Spațiului Schengen, au decis joi guvernele Uniunii Europene. Aceasta decizie a fost luata dupa ce Zagrebul a convins Bruxelles-ul ca poate gestiona eficient granitele externe ale blocului comunitar, chiar daca intrarea in Spatiul Schengen a Croatiei a fost un subiect sensibil…

- "Croația este pregatita", a anunțat comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, intr-o conferința de presa, dupa ce miniștrii de interne ai blocului comunitar european au convenit asupra unui acord in acest sens. Comisia a recomandat in octombrie 2019 includerea Croației in spațiul Schengen,…

- Guvernele Uniunii Europene au convenit joi ca Croația se poate alatura Spațiului Schengen, dupa ce Zagrebul a convins Bruxelles-ul ca este capabil sa gestioneze eficient secțiunea proprie a frontierelor externe ale blocului comunitar european. Acest pas pentru Croația – care a devenit membru al…

- „Croatia este pregatita”, a declarat, joi, comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, intr-o conferinta de presa, dupa ce s-a ajuns la un acord intre ministrii de interne ai blocului UE pentru ca aceasta țara sa intre in spațiul Schengen, relateaza Reuters, citata de News.ro.Aceasta…

- Intrarea in spatiul Schenge a Croatia, care a devenit membra a UE in 2013 si care vrea sa intre si in zona euro, a fost un subiect sensibil din cauza migratiei. ”Croatia este pregatita”, a declarat comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, intr-o conferinta de presa, dupa ce s-a ajuns…

- Franta doreste un spatiu Schengen ‘mai eficace’ impotriva migrantilor ilegali, cu controale la exteriorul acestui spatiu, dar si in zonele frontaliere intre statele membre, a indicat presedintia de la Elysee, inaintea unei reuniuni pe acest subiect a ministrilor afacerilor europene din statele membre,…