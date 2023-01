Stiri pe aceeasi tema

- Croatia a adoptat euro si a aderat la spatiul Schengen de libera circulatie, doua etape majore pentru aceasta mica tara din Balcani, care a intrat in Uniunea Europeana in urma cu aproape un deceniu, noteaza AFP. Romania este in Uniunea Europeana cu mult inaintea Croației, dar țara noastra a ratat…

- Croatia poate fi mandra de intrarea ei in zona euro si in spatiul Schengen pentru ca acest lucru va atrage investitii si va contribui la crearea de locuri de munca si crestere, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un interviu acordat agentiei de presa croate HINA, difuzat…

- Vot negativ, astazi, la Bruxelles, in privința aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen de libera circulație incepand cu 1 ianuarie, deși la reuniunea miniștrilor europeni de interne majoritatea statelor membre s-au pronunțat "pentru" și doar 2 impotriva. Decizia avea insa nevoie de unanimitate,…

- Croația ar trebui primita in Schengen, dar Romania și Bulgaria nu inca, spune ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner. Austria a ramas singura țara care se opune in acest moment admiterii Romaniei in spațiul comun european, dupa ce Olanda și Suedia au renunțat la obiecții. Intr-un interviu acordat…

- Comisarul European, Ylva Johansson, a spus ca Romania, Bulgaria și Croația sunt pregatite și trebuie sa adere la spațiul Schengen. ”Romania, Bulgaria și Croația sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen. Comisia Europeana invita toate țarile membre sa ia act de aceasta realitate”, a spus comisarul…

- Comisarul European, Ylva Johansson, a spus ca Romania, Bulgaria și Croația sunt pregatite și trebuie sa adere la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Comunicat al Biroului de presa al PE Croația indeplinește condițiile necesare pentru a deveni membra a zonei de libera circulație Consiliul trebuie sa decida acum ridicarea controalelor la frontiera Respectarea drepturilor fundamentale la frontierele externe ar trebui evaluata in permanența Joi, eurodeputații…

- Romania, șanse sa adere in sfarșit la spațiul Schengen: Parlamentul European dezbate miercuri aderarea țarii noastre Romania are in sfarșit toate șansele sa adere la spațiul Schengen, dupa 11 ani de așteptare. Europarlamentarii romani cer la unison Consiliului Uniunii, indiferent de familia politica…