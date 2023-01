Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul tehnologic in 2023 ne rezerva multe lucruri noi, așa ca, haideți sa aflam care sunt acestea. Inteligența artificiala (AI) a devenit un jucator important in acest an, in timp ce bula de hype cu privire la metavers pare sa se fi spart. Intre timp, criptomonedele s-au prabușit pe fondul scandalurilor…

- Romania nu va ataca vetoul Austriei in dosarul privind aderarea Romaniei la Schengen la Curtea Europeana de Justitie, a declarat, ieri, presedintele Klaus Iohannis, potrivit trimisului special al AGERPRES, Florentina Peia, la Bruxelles. „La cald si la emotie tot felul de analisti vin cu tot felul de…

- Aflat la Bruxelles, unde va participa, miercuri, la Summitul Uniunea Europeana – Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), iar joi la reuniunea Consiliului European, șeful statului a facut declarații de ultim moment pe tema Schengen, dupa eșecul de la Consiliul JAI de zilele trecute și opoziția…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca va ridica tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen in Consiliul European. „Voi ridica tema Schengen. (…) Este o data foarte clar ca noi, romanii, dorim sa fim parte in spatiul Schengen. Integrarea in Schengen ramane obiectiv principal”, a spus seful…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 14 decembrie, inaintea Summitului Uniunea Europeana – Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, ca singura cale in a rezolva problema aderarii Romaniei la Schengen este diplomatia. „Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau autoritatilor…

- Poate ca informația, potrivit careia se detensioneaza relația dintre SUA și China, in virtutea “intereselor comune”, n-a ajuns inca la Guvernul Romaniei. Doar caderea a doua rachete pe un hambar din Polonia, aflat la granița cu Ucraina, e mai comentata decat amantlacul Anei Maria Prodan. Suntem datori…

- Președintele american, Joe Biden, le-a spus duminica, 13 noiembrie, liderilor asiatici reuniți la Summit-ul Asiei de Est din Cambodgia, ca liniile de comunicare ale SUA cu China raman deschise pentru a preveni apariția conflictelor, relateaza Reuters, care citeaza un comunicat al Casei Albe.Biden a…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a declarat sambata (12 noiembrie) cum comunitatea internaționala a eșuat in Myanmar. „ Toata lumea a eșuat in legatura cu Myanmar. Comunitatea internaționala in ansamblu a eșuat și ONU face parte din comunitatea internaționala. Este dramatic sa vedem suferința…