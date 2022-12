Stiri pe aceeasi tema

- „Criza de vaccinuri din Romania a fost cauzata de intarzierea unor livrari și sincope la producatorii de vaccinuri”, a spus marți ministrul Sanatații - Alexandru Rafila.Este vorba de cateva vaccinnuri cruciale pentru starea de sanatate a bebelușilor și copiilor, inclluse in schema naționala de vaccinare.Vaccinul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ca nu este o criza a medicamentelor antitermice, afirmand ca lipseste un singur produs, mai exact un sirop, si ca exista pe piata alte antitermice care se pot administra copiilor, informeaza news.ro. Rafila a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de…

- Sindicalistii din sistemul sanitar din intreaga Europa protesteaza, vineri, la Bruxelles, fata de masurile de austeritate luate de guvernanti, la manifestare fiind si 120 de membri Sanitas. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, s-a intalnit cu acestia pentru scurt timp si a transmis ulterior ca cererile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma, la postul de televiziune Prima News, ca schimbarile care se fac in Romania, in special la Ministerul Sanatatii, sunt unele ”intense”, el subliniind nevoia ca proiectele initiate in ultima perioada sa fie finalizate. ”Avem prea putine spitale publice…

- COVID-19 nu mai reprezinta, in acest moment, o problema de sanatate publica in țara noastra, a declarat duminica ministrul sanatații, Alexandru Rafila. In ultima perioada, autoritațile au raportat zilnic intre 200 și 400 de cazuri și sunt și bilanțuri fara niciun deces. Ministrul a subliniat insa ca…

- Criza vaccinurilor pentru copii in Romania, Ministerul Sanatații a semnat marți, 11 octombrie, contractul in baza caruia vor fi livrate 130.000 de doze de vaccin hepatitic B. Potrivit acordului, dozele vor ajunge in țara noastra pana la jumatatea lunii noiembrie. Din datele Institutului Național de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, intr-o intervenție la Romania TV, ca, in maddatul sau, nu se mai pune problema ca elevii sa fie nevoiți sa urmeze cursurile online, cu atat mai mult cu cat, in aceasta perioada, „nu se anunța niciun fel de pandemie”, informeaza News.ro . „Atata timp…