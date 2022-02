Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca anunta joi ca deschide usa unei prezente a unor militari si unor ”echipamente” militare americane pe teritorul danez, in cadrul unui nou acord bilateral vizand o facilitare a deplasarii trupelor americane in Europa, in toiul unor tensiuni intre Occident si Rusia, relateaza AFP, potrivit…

- ”Misiunea este asigurarea securitatii Europei, iar eu cred ca vom reusi acest lucru”, a anuntat liderul german intr-o conferinta de presa comuna, la Berlin, cu sefa Guvernului danez Mette Frederiksen. ”Daca veti compara cu situatia de acum cateva saptamani, (acum) exista discutii bilaterale intre Statele…

- "Sunt gata sa trimit echipament militar in Ucraina. Deja oferim consiliere", a declarat Mette Frederiksen intr-o conferinta de presa.„Știm ca exista o cerere de consiliere in legatura cu securitatea cibernetica”, a adaugat ea.Nu se pune problema pentru moment trimiterea soldaților danezi in Ucraina,…

- Danemarca este pregatita sa trimita echipamente militare în Ucraina, în timp ce țarile occidentale își intensifica eforturile pentru a preveni izbucnirea unui conflict cu Rusia, a anunțat luni prim-ministrul danez, relateaza AFP."Sunt gata sa trimit echipament militar în…

- Statele Unite au cerut o reuniune publica a Consiliului de Securitate al ONU - luni - cu privire la criza in centrul careia se afla Ucraina, din cauza amenintarii pe care Rusia o face sa planeze la adresa securitatii si pacii internationale, relateaza AFP, citat de news.ro. ”Peste 100.000…

- Rusia a organizat marti exercitii cu munitie reala, trupe si tancuri in apropierea granitei cu Ucraina, in timp ce si-a exprimat asteptari defavorabile privind perspectivele discutiilor cu Statele Unite, despre care Washingtonul spera ca vor elimina posibila amenintare a unei invazii a Ucraina, transmite…

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile legate de Ucraina si chestiunile de controlul armamentului nuclear, a declarat, luni, un purtator de cuvant al Casei Albe pentru probleme de securitate. „Statele Unite sunt dornice sa se angajeze in dialog cu Rusia”, a declarat purtatorul…

- Natiunile occidentale trebuie sa ofere imediat garantii de securitate Rusiei, a afirmat, joi, presedintele Vladimir Putin, reluand acuzatiile privind instalarea de sisteme balistice NATO in Romania si Polonia. Intrebat de un jurnalist Sky News daca Rusia poate oferi garantii ca nu va ataca Ucraina sau…