- Criza submarinelor arata ca Uniunea Europeana „nu mai poate conta” pe SUA pentru a-i garanta protectia, a declarat joi ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, invitandu-i pe europeni „sa deschida ochii”.

- Taiwanul a formulat o solicitare oficiala pentru a se alatura Parteneriatului Trans-Pacific (CPTPP), la mai putin de o saptamana dupa ce Administratia Chinei a depus o cerere similara, relateaza Agentia oficiala de presa de la Taipei, citata de Reuters. Ministrul taiwanez al Economiei, Wang…

- Criza diplomatica fara precedent intre SUA si Franta s-a facut simtita luni pe culoarele Adunarii Generale a ONU, chiar daca presedintele american Joe Biden parea sa urmareasca o calmare prin redeschiderea frontierelor cu Europa, comenteaza marti France Presse intr-o ampla sinteza, potrivit Agerpres.…

- Nivelul scazut al salariului minim net din Romania reprezinta o problema pe care ar trebui nu doar sa o cunoasca, ci care sa il și preocupe, spune deputatul USR PLUS Cristina Pruna despre ministrul de Finanțe, Dan Vilceanu. „Imi doresc ca noul ministru al Finanțelor Publice sa ajunga sa fie cat mai…

- Italia, tara care detine in prezent presedintia G20, vrea sa organizeze un "summit ad hoc", in cadrul acestui forum, privind criza din Afganistan, a anuntat marti ministrul italian de externe Luigi Di Maio, relateaza AFP. "Lucram la ipoteza unui summit ad-hoc pentru a promova o dezbatere aprofundata…

- In Italia au fost trimise doua aeronave de tipul Canadair, de provenienta franceza.Doua avioane pentru interventii in caz de incendiu care provin din Cipru vor fi trimise in Grecia, alaturi de o echipa de lupta contra incendiilor avand drept misiune sustinerea operatiunile de pe teren. De asemenea,…

- Ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a facut sambata un apel catre migranți sa nu riște intrarea ilegala in Uniunea Europeana, avertizandu-i ca platesc 15.000 de euro doar pentru a sta intr-un cort, potrivit agenției Tass citate de Agerpres . „Pentru 15.000 de euro ajungeti in…

- Deputatul PNL Dambovita, Gabriel Plaiasu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, in contextul declansarii falimentului pentru Combinatul de Oteluri Speciale (COS) Targoviste, ca vinovat de falimentul COS Targoviste este pe ministrul Economiei (USR), Claudiu Nasui.