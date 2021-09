Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni straini, un francez si un britanic, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj-Napoca avand asupra lor diferite cantitati de substante interzise, susceptibile a fi din categoria drogurilor si substantelor psihotrope sau…

- Bilantul mondial al cazurilor de COVID-19 a depasit miercuri 200 de milioane, cu SUA, India si Brazilia cu cel mai mare numar de imbolnaviri, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza Agerpres, care preia EFE. Numarul cazurilor in intreaga lume s-a dublat in…

- Se implinesc astazi 232 de ani de la declansarea Revolutiei franceze din 1789, pe 14 iulie, odata cu asediul Bastiliei, inchisoarea pariziana destinata opozantilor regimului monarhic al sfarsitului de secol XVIII si devenita simbol al opresiunii absolutiste in Franta acelor vremuri.Fortareata din Paris…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca in urmatoarele doua saptamani cetatenii straini complet vaccinati anti-COVID-19 ar putea veni in Regatul Unit fara sa mai stea in carantina obligatorie, relateaza Afp, citata de Agerpres. ”Este un lucru la care lucram acum foarte intens. In privinta calendarului,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, s-a declarat, joi, ingrijorat de situatia de securitate din Afganistan, in contextul in care Marea Britanie este pe cale sa finalizeze retragerea trupelor care au participat la misiunea NATO. "Daca ma intrebati daca sunt incantat de actuala situatie din Afganistan,…

- Un camionagiu roman care scapase in martie de inchisoare, fiind condamnat cu suspendare, va merge acum dupa gratii, in Franța, dupa ce a recidivat și, in plus, a incalcat și restricția de a intra in Hexagon 3 ani, scrie cotidianul regional La Voix du Nord . In urma unui control al vehiculelor grele…

- HiSky inaugureaza sambata, 19 iunie 2021, zborul regulat Frankfurt-Satu Mare, aceasta fiind cea de-a doua destinație internaționala pe care o opreaza compania HiSky de la Satu Mare, dupa Paris. Decolarea din Satu Mare va fi la ora 13:30, iar aterizarea la Frankfurt la ora 14:20, respectiv decolare Frakfurt…