Criza procesoarelor - Cum s-a ajuns aici și de ce nu se pot produce rapid mai multe ​Peste 150 de industrii sunt afectate de criza microprocesoarelor care parea la început de an sa poata fi depașita rapid, dar care acum pare ca va persista și în 2022. Deși sunt mici, semiconductorii se produc greu, în uzine de miliarde de dolari, unde cele mai scumpe utilaje costa zeci de milioane de dolari per unitate. Mai mulți factori au contribuit la aceasta penurie care va face ca unele produse sa fie mai scumpe, iar altele sa ajunga mai greu la clienți. Despre cauzele acestei crize puteți citi în articol.



Probleme de producție în piața procesoarelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a facut ravagii in industria auto, problema aprovizionarii cu semiconductori se extinde acum și catre producția de electrocasnice, iar producatorii nu pot onora cererea, scrie Reuters . Whirlpool, unul dintre cei mai mari producatori de frigidere, mașini de spalat sau cuptoare cu microunde din…

- Potrivit informațiilor oferite pentru Sputnik Moldova de catre Direcția de Poliție a Capitalei, pe parcursul anului trecut, in municipiul Chișinau au fost inregistrate 82 de cazuri de furt de automobil, dintre care 76 au fost descoperite. De asemenea, oamenii legii au investigat alte 18 cazuri de…

- Lipsa circuitelor integrate (cipuri utilizand, la baza, semiconductori) a generat blocaje in industria auto romaneasca, la uzinele Dacia si Ford, dar si in plan mondial, in ultimele trimestre. Piata se va reechilibra in cele din urma, dar lunile urmatoare, pana la reglarea asimetriilor, pot…

- Grupul Daimler va rechema la service 2,6 milioane de mașini Mercedes-Benz, din China, din cauza unor probleme tehnice. Care este problema aparuta In urma unei posibile probleme la sistemul automat de apel de urgența. grupul german Daimler AG va rechema in service 2,6 milioane de mașini Mercedes-Benz.…

- In martie Dacia va avea doua zile fara productie, care se adauga celor trei din februarie, anunța Ziarul Financiar. Astfel, uzina pierde productia a 6.500 de masini sau aproape 100 mil. euro valoare de piata, luand in calcul un pret de 15.000 de euro cu TVA. „In Romania, la Mioveni, in luna…

- Ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori care afecteaza o mare parte din industria auto, Ford Craiova va suspenda temporar producția de vehicule și motoare timp de opt zile, începând cu 26 februarie, anunța oficialii companiei. Criza microprocesoarelor va face ca producția…

- In ianuarie 2021, au fost produse in Romania 38.431 autoturisme, o scadere cu 10.71% fața de ianuarie 2020 cand s-au produs 43.043 unitați. Dintre acestea 19.809 unitați au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 18.622 unitati de uzina Ford de la Craiova. Dincolo de efectele pandemiei, piața auto…

- ​Ianuarie a fost o luna foarte slaba pentru piața auto din UE, scaderea fiind de 24% și din cauza ca în unele țari exista multe restricții, arata datele ACEA. A fost cea mai slaba luna ianuarie din ultimul deceniu și în unele țari, inclusiv România, scaderea a fost de peste 50%. La…