- Catalonia s-a trezit vineri aruncata in incertitudine dupa decizia partidului lui Carles Puigdemont de a parasi guvernul separatist in fruntea acestei regiuni care a incercat sa se separe de Spania in 2017.

Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, astazi, ca guvernul va aloca bani pentru repatrierea romanilor blocați in alte țari dupa ce Blue Air anulat toate cursele pana luni.

In aceasta saptamana, polițiștii fac o mișcare noua in razboiul pe care il poarta cu Coaliția aflata la guvernare și, implicit, cu Guvernul PNL-PSD-UDMR.Polițiștii au decis sa-i loveasca pe guvernanți la buzunar, astfel ca au decis sa...

O motiune de cenzura adoptata sambata, 20 august, de parlamentul din Muntenegru a dus la pierderea majoritatii care sprijinea guvernul, deschizand calea unor noi tulburari politice in aceasta țara. Motiunea a strans 50 de voturi, in timp ce restul alesilor din parlament, care are 81 de locuri, au ales…

China trebuie sa convinga restul lumii ca nu este un „factor de instabilitate" si ca va actiona pasnic in stramtoarea Taiwan, a declarat ambasadorul SUA in China, Nicholas Burns, in primul sau interviu TV de cand a preluat postul la Beijing in urma cu sase luni, conform CNN.

Spania a adoptat marti o reforma care faciliteaza recurgerea la imigratie, in contextul in care tara se confrunta cu o criza de personal in mai multe sectoare, printre care turismul si agricultura, in pofida unei rate a somajului ridicate, informeaza AFP.

Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a criticat aspru guvernul sau, joi, pentru modul in care este gestionata cresterea spectaculoasa a pretului zaharului, crestere care a provocat scene de haos in supermarketurile din aceasta tara central-asiatica, informeaza AFP.

Guvernul italian condus de Mario Draghi se afla in pericol joi, dupa ce Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), membra a coalitiei de guvernare, a decis sa nu participe la votul de incredere asupra unui decret-lege discutat in Senat, transmite AFP, potrivit Agerpres.