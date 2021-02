Stiri pe aceeasi tema

- Criza politica din Armenia degenereaza și țara risca un razboi civil pe fondul ciocnirilor Armata - Guvern. Citește și: Calugarii dezbina coaliția. 31 de deputați USR PLUS, inclusiv Dan Barna, s-au opus finanțarii schitului romanesc de la muntele Athos: 'O risipa populista' . Premierul…

- Kremlinul si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu tensiunile politice in crestere in Armenia, dupa ce armata a cerut demisia premierului Nikol Pasinian intr-un dermers calificat de acesta drept o tentativa de lovitura de stat, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. "Urmarim situatia…

- CHIȘINAU, 25 feb - Sputnik. In replica la solicitarea Statului Major, prim-ministrul Nikol Pașinean a anunțat ca aceasta este o tentativa de lovitura de stat și a chemat cetațenii sa se adune in Piața Republicii. Insa o parte dintre locuitorii Erevanului blocheaza strazile capitalei, cerand…

- Liderul PDM, Pavel Filip, a afirmat ca decizia Curtii Constitutionale de a anula decretul presedintelui Maia Sandu, prin care Natalia Gavrilita a fost desemnata repetat la functia de prim-ministru

- Premierul italian Giuseppe Conte i-a oferit joi partidului Italia Viva al fostului premier Matteo Renzi inca un post in guvern, pentru a evita o criza politica intr-o perioada in care Italia trebuie sa pregateasca planul national de redresare si rezilienta cerut de Comisia Europeana pentru a beneficia…

- CHIȘINAU, 7 dec - Sputnik. Dupa ce in data de 3 decembrie Parlamentul a adoptat mai multe proiecte importante fara ca acestea sa fie prezentate și examinate in plen, experții presupun ca țara se va confrunta cu un val de proteste. Cat de mult va dura aceasta situație a explicat in studioul Radio…

- Ludovic Orban spune ca urmatorii patru ani vor fi ani de pace politica, nu vor avea loc alegeri și toata energia politica va fi consumata pentru a pune in practica planul de dezvoltare a Romaniei.