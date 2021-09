Criza PNL şi eşecul Coaliţiei De la ruperea Coalitiei de guvernare avem cea mai stupida criza politica post decembrista. Ce se intampla este atat de neverosimil incat nu ma mira ca aceasta criza a legitimat toate teoriile conspiratiei. Ci asa cum se intampla indeobste, fondul chestiunii este eludat in beneficiul personalizarii excesive si a bagatelizarii. Sunt invocate in cauza personaje interesate strict personal (din motive penale, indeobste) in rostogolirea crizei. S-a ajuns la asemenea buimaceala incat aproape nimeni nu pare sa mai identifice o explicatie rationala. Cum s-a ajuns aici? Ce mize oculte ascunde criza? De… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

