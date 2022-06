Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia bitcoin a scazut sambata sub pragul de 20.000 de dolari, cel mai redus nivel din ultimele 18 luni, continuand o tendinta de scadere care se manifesta de cateva luni, pe masura ce investitorii abandoneaza activele riscante in contextul cresterii dobanzilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a scazut cu pana la 7,8%, pana la 20.079,72 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din decembrie 2020. Bitcoin a pierdut aproximativ 33% din valoarea sa fata de dolarul american, incepand de vineri, coborand cu peste 50% de la inceputul anului. Moneda a…

- Cotatia bitcoin a scazut miercuri cu 6,3-, la 20.715,69 dolari, cel mai redus nivel din decembrie 2020, provocand declinul altor criptomonede mai mici, ceea ce arata ca recentele turbulente de pe piata nu se atenueaza, transmite Reuters. Cea mai importanta moneda digitala a scazut cu aproximativ 28-…

- Piețele de criptomonede s-au prabușit la un nou minim din acest an. Capitalizarea pieței globale a scazut sub 1 trilion de dolari, la 977 de miliarde de dolari, in scadere cu aproximativ 12% fața de ziua precedenta. Limita globala a pieței criptomonedei a scazut cu aproximativ 1 trilion de dolari in…

- Capitalizarea de piața a criptomonedelor a coborat, luni, sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari, pentru prima data dupa luna ianuarie 2021, si conform datelor publicate de firma CoinMarketCap, care urmareste evolutia criptomonedelor, a ajuns pana la un minim de 926 de miliarde de dolari, informeaza…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a coborat, luni, sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari, pentru prima data dupa luna ianuarie 2021, si conform datelor publicate de firma CoinMarketCap, care urmareste evolutia criptomonedelor, a ajuns pana la un minim de 926 de miliarde de dolari, informeaza…

- Valoarea Bitcoin a coborat sub 34.000 de dolari si a ajuns la jumatate fata de valoarea record atinsa in noiembrie anul trecut, informeaza BBC , care citeaza bursa de criptomonede Coinbase. Scaderea valorii celei mai importante criptomonede vine in contextul in care piețele bursiere din intreaga lume…

- Piața criptomonedelor a avut o alta saptamana fluctuanta, Ethereum scazand sub 3.000 de dolari, iar Bitcoin atingand un minim pe mai multe luni de 37.700 de dolari. Acțiunile au suferit, de asemenea, o vanzare brusca, in mare parte din cauza ingrijorarii investitorilor cu privire la o potențiala…