Raportorul special al ONU pentru Myanmar, Tom Andrews, a emis marti un avertisment, declarandu-se ingrozit de riscul escaladarii violentei la trei saptamani dupa lovitura de stat militara, informeaza AFP.

Many outraged people of Myanmar will converge in Yangon today to oppose the junta and its sham trial of Aung San Suu Kyi & Pres Win Myint. They have a right to do so without the threat of detention or violence at the hands of the Tatmadaw. The world marches with you today! pic.twitter.com/603BVaj9Ld

— UN Special Rapporteur Tom Andrews (@