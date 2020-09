Stiri pe aceeasi tema

- V-am prezentat in prima parte cateva obiective ale GMU in a doua etapa a Noii Conflagrații Mondiale și am promis ca voi reveni cu elemente despre urmatoarele. Am sa continui analiza cu ultimul obiectiv menționat și anume: „-Declanșarea celei mai puternice crize alimentate la nivel global…” Va reamintesc…

- Fondurile de capital privat din Europa Centrala au atins cel mai scazut nivel de incredere de la criza financiara globala, in contextul pandemiei de COVID-19, dar profesioniștii in domeniu sunt mai optimiști decat in timpul crizei din 2008, conform celei mai recente ediții a Deloitte CE Private Equity…

- Restricțiile impuse de criza COVID-19 au dus la scaderea criminalitații in prima jumatate a acestui an. Potrivit unui raport prezentat Colegiului Prefectural de conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Buzau, in semestrul I al anului 2020, pe raza județului Buzau nu au fost inregistrate situații…

- Presedintele american Donald Trump a cerut marti ca la stabilirea cotei de reprezentare a fiecarui stat in Congres sa nu fie luati in calcul strainii care locuiesc ilegal in SUA, transmite AFP. Recensamantul efectuat in Statele Unite o data la zece ani include intreaga populatie de pe…

- Presedintele american Donald Trump a cerut marti ca la stabilirea cotei de reprezentare a fiecarui stat in Congres sa nu fie luati in calcul strainii care locuiesc ilegal in SUA, transmite AFP potrivit Agerpres. Recensamantul efectuat in Statele Unite o data la zece ani include intreaga populatie…

- Ziua și recordul și la nivel mondial legat de cazurile de coronavirus. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat sambata o noua crestere record a cazurilor globale de coronavirus, pentru a doua zi la rand. Numarul total a crescut cu 259.848 in ultimele 24 de ore. Recordul anterior al OMS pentru…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri o consolidare a cooperarii in domeniul apararii cu Cipru, in timp ce relatiile dintre Statele Unite si Turcia, care ocupa nordul acestei insule mediteraneene, sunt tensionate, relateaza AFP. "Pentru prima data, Departamentul de Stat intentioneaza…

- Peste 10 milioane de cazuri de infectari cu noul coronavirus sunt inregistrate, la ora actuala, in lume. In acest timp, cifrele in creștere din Australia și din sudul și vestul Statelor Unite amenința sa incetineasca redresarea economica, conform Mediafax. Citeste si Impactul celui mai radical…