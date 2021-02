Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de mineri de la exploatarile de carbune Lupeni, Vulcan si Livezeni au protestat vineri dimineata in fata sediului administrativ al Minei Lupeni, nemultumiti ca plata drepturilor banesti pe luna ianuarie este intarziata, ei solicitand interventia ministrului Energiei,

- Cristian Rosu a demisionat din functie in urma discutiilor purtate vineri cu ministrul Energiei Virgil Popescu. Rosu s-a declarat ”vinovat” pentru ca minerii nu si-au primit drepturile salariale si alte plati restante.

- Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara a demisionat, vineri, din funcție. Demisia lasa astfel un vid de conducere in cadrul producatorului hunedorean de energie, asta pentru ca in lipsa lui nimeni nu poate semna actele necesare funcționarii societații. TAIEREA BANILOR este o prioritate.…

