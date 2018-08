"Cred ca politicienii din tara voastra ar trebui sa inteleaga ca nu sunteti singuri in acest moment, ca Europa incearca sa va ajute. Dimpotriva, cine ataca UE isi trage un glont in picior", a declarat el intr-un interviu publicat duminica in cotidianul de stanga La Repubblica.

Ministri importanti din guvernul italian, Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga, si Luigi Di Maio, liderul Miscarii 5 Stele (antisistem), ameninta de mai multe zile UE cu represalii, in special in planul participarii italiene la bugetul comunitar, din cauza situatiei cu migrantii de pe Diciotti.