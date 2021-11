Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei Europene Margaritis Schinas a declarat sambata ca ii revine Marii Britanii responsabilitatea de a rezolva problemele legate de afluxul de migranti de cand s-a retras din Uniunea Europeana, transmite AFP. Marea Britanie ‘a parasit Uniunea Europeana’, in consecinta ‘trebuie in…

- Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, i-a anulat omologului sau britanic Priti Patel invitatia la reuniunea europeana privind migratia, care urmeaza sa aiba loc duminica in orasul-port francez Calais, dupa publicarea unei scrisori in care prim-ministrul britanic Boris Johnson propune returnarea…

- Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a anunțat, vineri, ca a anulat invitația catre monologul sau britanic Priti Patel la reuniunea europeana privind migratia, de la Calais, dupa publicarea unei scrisori in care prim-ministrul britanic Boris Johnson propune returnarea in Franta a tuturor migrantilor…

- Ministrul de Interne al Franței, Gerald Darmanin, și-a anulat discuțiile cu omologul sau britanic, Priti Patel (foto, dreapta), in contextul recentei tragedii in care zeci de migranți plecați ilegal din Calais s-au inecat incercand sa traverseze Canalul M

- Cel putin 30 de persoane s-au inecat dupa ce barca lor gonflabila s-a rasturnat miercuri in timp ce incercau sa traverseze Canalul Manecii din Franta in Marea Britanie. Autoritatile locale au anuntat anterior ca cinci migranti s-au inecat, dar ca acest numar probabil va creste in contextul in care cativa…

- ​Marea Britanie a avertizat Franța ca, daca nu face concesii în disputa privind pescuitul în urmatoarele 48 de ore va recurge la masuri legale, transmite Reuters. Franța spune ca Regatul Unit a refuzat sa acorde pescarilor sai numarul corect de licențe pentru operarea în apele…

- Un mare scandal provocat de pactul pentru construcția de submarine, care a fost incheiat intre SUA, Australia si Regatul Unit, premierul britanic Boris Johnson a incercat sa calmeze situația și a i-a transmis Franței un mesaj in „frangleza”. „Cred ca a venit timpul ca unii dintre prietenii…

- Miercuri, premierul britanic Boris Johnson și-a exprimat "indignarea" în legatura cu activitatea reînnoita a contrabandiștilor "criminali" care organizeaza traversarile ilegale ale Canalului, dând vina pe Franta înainte de o întâlnire franco-britanica,…